Riassunto: Solidigm lancia un’unità di memoria allo stato solido PCIe 4.0: Solidigm™ P41 Plus

La prima SSD del marchio abbina hardware e software a un prezzo eccezionale e prestazioni rispondenti alle esigenze quotidiane degli utenti di computer

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Solidigm ha annunciato il lancio di Solidigm™ P41 Plus, la prima unità di memoria allo stato solido (solid-state drive, SSD) sviluppata dall’azienda dalla sua fondazione nel dicembre del 2021. P41 Plus è un innovativo prodotto PCIe 4.0 che offre il migliore rapporto prestazioni/valore del settore agli utenti di PC per la produttività e le attività di gaming di tutti i giorni.

Con una velocità di lettura sequenziale di fino a 4.125 MB/s, Solidigm P41 Plus rappresenta una novità rivoluzionaria in termini di efficienza dei costi in quanto offre ottime prestazioni PCIe 4.0 a un prezzo abbordabile per le esigenze quotidiane degli utenti di PC.

Solidigm P41 Plus è dotata della memoria NAND 3D a 144 livelli ed è disponibile in un fattore di forma M.2 2280 con capacità pari a 512 GB, 1 TB e 2 TB.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Catherine Roberts



Keith Givens



press@solidigm.com