Riassunto: SoftServe nomina Rishi Chohan vicepresidente esecutivo dei segmenti servizi bancari, servizi finanziari, assicurazioni e vendita al dettaglio per il Nord America

Chohan apporterà a SoftServe oltre vent’anni di esperienza acquisita presso imprese in fase di avviamento, aziende di prodotti e in materia di consulenza

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, prestigiosa impresa di consulenza, nonché una delle voci più autorevoli del settore digitale, ha annunciato che Rishi Chohan è entrato a far parte dell’azienda con la qualifica di vicepresidente esecutivo dei segmenti servizi bancari, servizi finanziari, assicurazioni e vendita al dettaglio di beni di consumo confezionati (consumer packaged good, CPG) per il Nord America. Sotto la sua guida, SoftServe continuerà a promuovere l’innovazione attraverso la trasformazione digitale per i suoi clienti attuali e potenziali operanti nei settori dei servizi finanziari e della vendita al dettaglio.





“SoftServe si sta affermando nel settore quale la voce più autorevole del digitale grazie al team incredibilmente innovativo nel Nord America”, ha affermato Chohan.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

