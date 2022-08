Riassunto: Smiths Detection fornisce un’avanzata tecnologia per lo screening dei bagagli a mano all’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Roma

L’installazione di 30 macchine HI-SCAN 6040 CTiX migliorerà la sicurezza e l’esperienza dei passeggeri

ROMA–(BUSINESS WIRE)–Smiths Detection, leader globale nelle tecnologie per il rilevamento delle minacce e per le ispezioni sulla sicurezza, annuncia di aver avviato l’installazione di 30 sistemi HI-SCAN 6040 CTiX per lo screening dei bagagli a mano presso l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Roma. L’installazione di questa tecnologia leader mondiale riflette gli elevati standard, in materia di eccellenza del servizio passeggeri e di automazione dei processi, dello scalo di Fiumicino, insignito di un premio ACI Best Airport in Europe per la quarta volta negli ultimi cinque anni.

