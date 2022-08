Riassunto: Seoul Semiconductor ottiene un’ingiunzione restrittiva permanente e un ordine di ritiro dei telefoni cellulari interessati in Europa

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ:046890), prestigioso fornitore di tecnologie e prodotti LED innovativi operante su scala globale, ha annunciato di aver ottenuto un’ingiunzione restrittiva permanente nell’ambito del contenzioso su brevetti contro Conrad Electronic (“Conrad”), un grande rivenditore europeo, per violazione di un brevetto LED in Germania.





Nel luglio del 2022 il Tribunale distrettuale tedesco di Manheim ha emesso un’ingiunzione restrittiva permanente contro taluni telefoni cellulari e un richiamo di tali prodotti a seguito della causa per violazione di brevetti intentata contro Conrad. I prodotti oggetti del contenzioso sono LED lampeggianti per telefoni cellulari.

La tecnologia brevettata per i LED lampeggianti per telefoni cellulari permette di estrarre in maniera efficace la luce emessa dai LED con un netto miglioramento della luminosità e dell’intensità della luce.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

