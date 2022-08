Riassunto: SD Worx sceglie la soluzione per centri di contatto di Talkdesk

Il prestigioso fornitore europeo di servizi per la gestione delle risorse umane mette le persone al centro della trasformazione dei centri di contatto che propone l’integrazione di Microsoft Teams

SAN FRANCISCO e BRUXELLES, Belgio–(BUSINESS WIRE)–Talkdesk®, Inc., leader globale quanto a soluzioni per centri di contatto per aziende fortemente orientate al cliente, e Microsoft hanno stretto una collaborazione per la fornitura di una soluzione per centri di contatto per SD Worx. Il maggiore fornitore europeo di soluzioni per la gestione delle persone ha scelto Talkdesk con Microsoft Teams Connector quale piattaforma a prova di futuro che offre una maggiore stabilità e migliora le esperienze dei clienti (CX) attraverso collaborazioni più gratificanti con gli addetti.

L’azienda belga SD Worx fornisce soluzioni per la gestione delle persone durante l’intero ciclo di vita dei dipendenti da più di 75 anni.

