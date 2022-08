Riassunto: Ritorna il regista Adam Wingard mentre Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures esplorano il prossimo capitolo del poderoso franchise Monsterverse

L’epica battaglia continua con i membri del cast Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle cui si uniscono Dan Stevens e Fala Chen

BURBANK, California–(BUSINESS WIRE)–Sulla scia del successo mondiale di “Godzilla vs. Kong” nel 2021 le telecamere sono ora puntate sull’ultimo nato del Monsterverse cinematografico di Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures. Quest’ultimo capitolo fa seguito all’esplosivo scontro finale in Godzilla vs. Kong con una nuova avventura cinematografica in cui il potente Kong e il formidabile Godzilla devono far fronte a una minaccia sconosciuta celata all’interno del nostro mondo che mette a repentaglio la loro esistenza e la nostra.





