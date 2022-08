Riassunto: RegScale annuncia un round di finanziamento di serie A da 20 milioni di dollari

Art Coviello, ex presidente e CEO di RSA, entra nel consiglio di amministrazione di RegScale

TYSONS CORNER, Va.–(BUSINESS WIRE)–RegScale, società leader nel software di automazione della conformità continuativa, con sede a Tysons Corner, VA, e attività di ricerca e sviluppo a Knoxville, TN, oggi annuncia il completamento di un round di finanziamento di serie A da 20 milioni di dollari USA. Questa tranche di finanziamento è stata guidata da SYN Ventures con la partecipazione di SineWave Ventures, Virginia Venture Partners (del gruppo VIPC), SecureOctane e numerosi investitori strategici.

Questo capitale sarà utilizzato principalmente per promuovere iniziative commerciali e marketing, nella fase iniziale mirate ai tre mercati principali della società: settore governativo, istituzioni finanziarie ed energia e servizi di pubblica utilità, oltre che per accelerare lo sviluppo prodotti e rispondere così alle esigenze dei clienti in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:

Jason C. Werden



W2 Communications



301.346.7523



jason.werden@w2comm.com