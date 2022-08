Riassunto: pulsESGTM annuncia un programma pilota con Clayton, Dubilier & Rice per migliorare quantificazione e rendicontazione in ambito ESG

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–pulsESGTM, pionieristica piattaforma di software come servizio (software as a service, SaaS) che offre alle aziende un sistema centralizzato di archiviazione e riferimento per i parametri di misurazione in ambito ambientale, sociale e gestionale (environmental, social and governance, ESG), ha annunciato che Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) ha coinvolto la stessa pulsESGTM in un programma di collaborazione pilota finalizzato a consentire alle imprese in portafoglio di realizzare progressi quantificabili nel perseguimento degli obiettivi ESG, in modo che possano essere convalidati e raffrontati dai vertici dirigenziali e dai portatori di interesse.

Attraverso il programma pilota, pulsESGTM lavorerà per progettare, testare, configurare e perfezionare iniziative finalizzate alla gestione di ingenti quantità di dati ESG, spesso non strutturati e difficili da elaborare, sostenendo gli sforzi delle imprese in portafoglio per offrire maggiore trasparenza, rassicurazioni e creazione di valore a vantaggio dei portatori di interesse.

“Il team pulsESGTM è entusiasta di poter proporre una piattaforma SaaS integrata, completa e flessibile in grado di supportare gli sforzi di CD&R e delle relative imprese in portafoglio con l’obiettivo di definire, acquisire, analizzare, ricavare informazioni e migliorare il proprio impatto in ambito ESG” ha dichiarato Murat Sönmez, cofondatore e amministratore delegato di pulsESGTM.

