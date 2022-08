Riassunto: NFT Naruto Museum Foundation: Firmato un accordo esclusivo per i diritti di Metaverso e NFT sui Michael Jackson Wonder World Toys

NARUTO, Giappone–(BUSINESS WIRE)–NFT Naruto Art Museum (con sede a Naruto City, Prefettura di Tokushima; CEO: Taisei Yamaguchi; di seguito “NFT Naruto Art Museum”) e The Jackson Family Foundation Japan (con sede a Minato-ku, Tokyo; Presidente: Kenji Koga; di seguito “JFFJ”) hanno firmato un accordo esclusivo per i diritti NFT e Metaverso su MJWWT “Michael Jackson Wonder World Toys” per il MUSEUM DAO.

L’NFT Naruto Museum of Art ha riaperto il 1° marzo 2022 con un cambio di nome da “Naruto Galle Forest Museum” a “NFT Naruto Museum of Art”, primo museo in Giappone a gestire “NFT”.

