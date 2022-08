Riassunto: Maxion Wheels presenterà la sua strategia di crescita per il segmento dei cerchioni per veicoli commerciali all’evento IAA Transportation 2022

In occasione della conferenza stampa programmata per il 20 settembre 2022 la società presenterà anche i suoi nuovi cerchioni per autocarri e soluzioni per la sostenibilità

KÖNIGSWINTER, Germania–(BUSINESS WIRE)–Maxion Wheels, il maggiore produttore di cerchioni al mondo, ha annunciato quest’oggi che illustrerà la sua strategia di crescita per il segmento dei cerchioni per veicoli commerciali, inclusi nuovi prodotti e soluzioni per la sostenibilità, all’evento IAA Transportation 2022 che si svolgerà dal 20 al 25 settembre 2022 ad Hannover, Germania (Padiglione 21 / Stand A58). La società terrà inoltre una conferenza stampa presso lo stand aziendale martedì 20 settembre dalle 8.30 alle 8.50.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

CONTATTO PER I MEDIA:

Colleen Hanley



Direttrice globale, Marketing e Comunicazioni



Maxion Wheels



Cellulare: +1 (248) 916-2477



Email: colleen.hanley@maxionwheels.com