Riassunto: L&T Technology Services si aggiudica un contratto quinquennale con il gruppo BMW nell’ambito dell’infotainment

LTTS fornirà servizi ingegneristici sofisticati per la suite di console di infotainment del gruppo BMW

BENGALURU, India, e MONACO–(BUSINESS WIRE)–L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), prestigiosa società di portata globale specializzata in via esclusiva in servizi ingegneristici, ha annunciato oggi di essersi aggiudicata un contratto quinquennale da diversi milioni di dollari con BMW, il gruppo europeo produttore di auto di lusso, per la fornitura di sofisticati servizi ingegneristici per la suite di console di infotainment prodotta dalla società per la propria famiglia di veicoli ibridi.

Il corposo appalto è stato assegnato a LTTS per la profonda esperienza e le superiori competenze in materia di tecnologie per i trasporti, oltre che per la comprovata abilità di LTTS di offrire opportunità uniche per il perfezionamento di progetti esistenti e lo sviluppo di progetti nuovi.

