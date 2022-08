Riassunto: La piattaforma migliorata di Ad-Lib.io permette ai brand di sfruttare la creatività

Personalize 2.0 semplifica e automatizza la produzione, per un’attivazione cross-channel più rapida, e utilizza un’avanzata messa a punto basata sull’IA per un maggior impatto creativo

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Ad-Lib.io, una società del gruppo Smartly.io e Creative Management Platform (CMP) leader di prossima generazione, oggi annuncia il rilascio dell’avanzata e premiata piattaforma Personalize™ senza cookies di Ad-Lib.io per la gestione e l’intelligenza creativa e l’allineamento sui media, tutto in un’unica soluzione. Personalize 2.0 offre capacità rivoluzionarie per velocizzare e adattare le dimensioni delle campagne, garantendo al contempo la governance del brand e la maggior indirizzabilità delle campagne cross-channel.

