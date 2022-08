Riassunto: La collaborazione 3T-FourKites offre ai clienti maggiori vantaggi in termini di costi e sostenibilità

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–FourKites®, piattaforma leader nella visibilità della catena di fornitura in tempo reale, ha reso noto oggi che i dati dei suoi vettori saranno utilizzati per migliorare la piattaforma di trasporto digitale globale di 3T.





L’accordo aprirà ai clienti di 3T l’accesso ai dati di visibilità della catena di fornitura di FourKites, offrendo loro una notevole flessibilità nel modo in cui utilizzano i vettori, riducendo così i costi e migliorando le iniziative a favore della sostenibilità.

“L’ampia copertura di FourKites dei vettori in Europa ci consente di offrire ai nostri clienti una migliore visibilità delle spedizioni come parte del nostro software di gestione digitale dei trasporti”, ha dichiarato Rob Hutton, responsabile per il settore marketing e vendite di 3T.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Scott Johnston



Responsabile, Relazioni pubbliche europee per FourKites



+31 62 147 8442



scott.johnston@fourkites.com