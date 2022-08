Riassunto: La Bank of Queensland dà il via alle attività su Temenos Banking Cloud

Il gruppo BOQ completa la prossima fase della sua pluriennale trasformazione, che permetterà di creare esperienze digitali d’eccezione e di aiutare i clienti a centrare i loro obiettivi finanziari

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN) oggi ha annunciato che la Bank of Queensland (BOQ) ha dato il via ai servizi bancari al dettaglio su Temenos Banking Cloud per i clienti serviti dai brand BOQ e Virgin Money. Sono iniziate le operazioni per la migrazione del marchio ME di BOQ su Temenos Banking Cloud. Grazie alla piattaforma sul cloud di Temenos, BOQ potrà proporre ai clienti soluzioni di livello superiore con un’offerta personalizzata, a costi nettamente inferiori rispetto ai sistemi precedenti, realizzando un vantaggio competitivo con un basso rapporto cost-income.

