Riassunto: Kioxia lancia la seconda generazione delle soluzioni di memoria per l’archiviazione ad alte prestazioni con un buon rapporto prezzo qualità XL-FLASH™

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Kioxia Corporation, leader mondiale nel campo delle soluzioni di memoria, ha annunciato oggi il lancio della seconda generazione di XL-FLASH™, le soluzioni di memoria per l’archiviazione (Storage Class Memory, SCM) basate sulla tecnologia proprietaria delle memorie flash BiCS FLASH™ 3D, in grado di ridurre in modo significativo il costo per bit offrendo al tempo stesso prestazioni elevate con una latenza ridotta. L’inizio delle spedizioni di prodotti campione è previsto a novembre di quest’anno, con avvio della produzione su larga scala nel 2023.

La seconda generazione di XL-FLASH™ offre una riduzione significativa del costo per bit per effetto dell’aggiunta di una nuova struttura di celle multilivello (multi-level cell, MLC) con 2 bit per cella, accanto alle celle a livello singolo (single-level cell, SLC) del modello esistente.

