Riassunto: IQM Quantum Computers e QphoX collaborano allo sviluppo di un’interfaccia ottica per scalare i processori quantistici superconduttori

DELFT, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–La startup olandese QphoX, specializzata in trasduzione quantistica, e il produttore finlandese di computer quantistici IQM Quantum Computers hanno annunciato una nuova collaborazione per sviluppare un’interfaccia di nuova generazione per scalare i computer quantistici.





IQM è leader europeo nella costruzione di computer quantistici e fornisce computer quantistici on-premises per centri dati di supercalcolo e laboratori di ricerca, offrendo pieno accesso al proprio hardware. IQM fornisce queste macchine come integratore di sistema full-stack con i propri processori quantistici che utilizzano qubit superconduttori.

QphoX è specializzata nella conversione della lunghezza d’onda dei fotoni per le tecnologie quantistiche e sta lavorando per creare il primo modem quantistico al mondo che consentirà di collegare in rete i processori quantistici.

Contacts

IQM Quantum Computers:



Raghunath Koduvayur, Head of Marketing and Communications



Email: Raghunath@meetiqm.com

Cell.: +358 50 4876509



www.meetiqm.com

QphoX:



Frederick Hijazi, COO



Email: info@qphox.eu

Sito web: www.qphox.eu