Riassunto: Hansen rafforza le capacità di automazione dell’attività in crescita di Stadtwerke Schwedt

MELBOURNE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Hansen Technologies (ASX:HSN), importante fornitore globale di software e servizi per i settori energetico, idrico e delle comunicazioni, è lieto di annunciare in data odierna di aver siglato un nuovo contratto pluriennale con la tedesca Stadtwerke Schwedt, fornitore di servizi per le comunicazioni e l’energia in Germania.

In base ai termini dell’accordo, nell’obiettivo di migliorare il livello di automazione nella propria infrastruttura e gestire crescenti volumi di attività, Stadtwerke Schwedt effettuerà l’aggiornamento alla versione più recente di Hansen CCB. Dopo questa implementazione, il fornitore di servizi disporrà di migliori capacità di assistenza clienti, fatturazione e gestione dei prodotti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Adnan Bashir



Responsabile senior per le comunicazioni aziendali globali



Hansen Technologies



+1 647-204-0999