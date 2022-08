Riassunto: Forescout entra a far parte del team Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC) di CISA

Forescout fornirà competenze in materia di sistemi di controllo industriali al team JCDC ampliato di recente

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Forescout Technologies Inc., leader mondiale nel campo della cibersicurezza automatizzata, ha annunciato quest’oggi di essere entrata a far parte del team Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC) per sostenere ulteriormente l’impegno del Governo degli Stati Uniti verso la cibersicurezza e la resilienza dei suoi sistemi di controllo industriali e delle sue tecnologie operative (industrial control systems and operational technology, ICS/OT). Istituito dall’Agenzia per la sicurezza informatica e la sicurezza delle infrastrutture (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA), JCDC connette gli operatori del settore della difesa informatica per creare i presupposti per ragionare e pianificare in modo critico contro gli attacchi informatici.

“È un onore essere inclusi nel team JCDC-ICS ampliato di recente per condividere la lungimiranza e le profonde conoscenze di Forescout in materia di sicurezza ICS/OT” ha affermato Tim Jones, vicepresidente dell’ufficio di Forescout Progettazione di sistemi per il Governo federale degli Stati Uniti.

