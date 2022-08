Riassunto: Forescout annuncia la nomina di Rik Ferguson a vicepresidente della divisione Intelligence sulla sicurezza

L’esperto in materia di intelligence sulla sicurezza incluso nella Infosecurity Hall of Fame accrescerà l’enfasi posta sui rischi in ambito digitale

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Forescout Technologies, leader nel campo della sicurezza informatica automatizzata, ha annunciato quest’oggi la nomina di Rik Ferguson a vicepresidente della divisione Intelligence sulla sicurezza.

Con oltre 25 anni di carriera alle spalle, di cui 15 con la qualifica di vicepresidente della divisione Ricerca sulle minacce presso Trend Micro, Rik è una voce autorevole nel mondo della sicurezza informatica. Rik è un ricercatore, uno storyteller e un futurista che aiuta governi, forze dell’ordine, aziende e privati a comprendere le complessità della tecnologia e il suo nesso con il crimine informatico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rebecca Cradick



Direttrice, Pubbliche relazioni



rebecca.cradick@forescout.com