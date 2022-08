Riassunto: Everdome ottiene un impegno di investimento di 10 milioni di dollari da parte di GEM Digital Limited

DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–Everdome, il metaverso più iperrealistico, ha annunciato che GEM Digital Limited (GEM), società di investimenti specializzata in asset digitali con sede alle Bahamas, impegnata in attività di ricerca, strutturazione e investimento in token di utilità quotati su oltre 30 CEX e DEX a livello globale, ha concordato un impegno di investimento di 10 milioni di dollari nella società di metaverso con sede negli Emirati Arabi Uniti con un accordo di sottoscrizione di token strutturato.





L’annuncio arriva in un periodo di intensa attività per Everdome, in particolare per quanto riguarda il lancio dei suoi prodotti e la messa all’asta dei lotti di terreno del metaverso.

