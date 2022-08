Riassunto: Energy Vault e Jupiter Power annunciano un accordo relativo a progetti di stoccaggio energia a batteria, in Texas e in California, per un totale di 220 MWh

Energy Vault fornirà un sistema di accumulo energia a batteria da 100 MW (200 MWh), presso una struttura di Jupiter Power nelle vicinanze di Fort Stockton (Texas), che fornirà energia e servizi ausiliari a ERCOT.

Energy Vault, inoltre, costruirà e metterà in funzione un sistema di accumulo energia a batteria da 10 MW (20 MWh) per Jupiter Power a Carpinteria, in California, che prenderà parte al programma Resource Adequacy di CAISO e fornirà resilienza alla California.

I sistemi di accumulo energia a batteria di Jupiter Power utilizzeranno il design del sistema proprietario di Energy Vault Solutions (EVS) e il prodotto Energy Management Software dell’azienda, progettati per la resilienza ottimale della rete e per la distribuzione conveniente dell’energia, indipendentemente dalla tecnologia di accumulo sottostante.

LUGANO, Svizzera, WESTLAKE VILLAGE, Calif., e AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” o la “Società”), leader nelle soluzioni sostenibili di accumulo energia su scala di rete, e Jupiter Power (“Jupiter”), importante sviluppatore di accumulo energia a batteria e proprietario/gestore di progetti di accumulo energia a batteria per i servizi di pubblica utilità negli Stati Uniti, oggi ha annunciato la firma di due contratti che prevedono, da parte di Energy Vault, la fornitura di dispositivi, competenza ingegneristica, procurement, realizzazione, bilanciamento dei servizi dell’impianto e software di gestione energetica per due progetti di accumulo energia a batteria di Jupiter.

