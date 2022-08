Riassunto: Enabld Technologies ha chiuso un round di finanziamento di fase seed da 1,4 milione di dollari per promuovere le comunicazioni aziendali

BRUXELLES, CHIȘINĂU, Moldavia, e LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Enabld Technologies, la società promotrice della tecnologia CPaaS, oggi ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento seed da 1,4 milioni di dollari USA da parte di investitori privati di diverse regioni. Questa tranche di finanziamento contribuirà all’ulteriore sviluppo della crescente rete di Enabld di avanzate e versatili piattaforme e soluzioni per la comunicazione aziendale, insieme a nuovi strumenti a supporto di fornitori di servizi di comunicazioni, Telcos e imprese, per l’integrazione totale e la tokenizzazione della propria suite per le comunicazioni sul cloud.

Il round di finanziamento è stato guidato, tra gli altri, da Wale Ajisebutu, presidente e CEO di 21st Century Technologies.

“In base alla mia esperienza, quello che fa la differenza tra una buona opportunità e una grande opportunità è il lavoro congiunto di un team di fondatori, l’aver affrontato un problema e l’aver attuato una soluzione, tutti elementi che caratterizzano Enabld”.

