Riassunto: Element e IPCOS annunciano una collaborazione volta ad accelerare i tempi di realizzazione del valore delle organizzazioni industriali da iniziative digitali

La piattaforma Unify consentirà di sbloccare i casi d’uso analitici e di IoT industriale per i clienti, offrendo al contempo maggiore efficienza e prevedibilità agli operatori di stabilimenti chimici

FRANCOFORTE, Germania–(BUSINESS WIRE)–Element, azienda leader nella fornitura di software gestionale dei dati operativi per il settore industriale a livello globale, in occasione dell’odierno evento ACHEMA, ha annunciato di aver stretto una collaborazione con IPCOS, fornitore globale di soluzioni di digitalizzazione industriale, finalizzata a incrementare l’efficienza e la prevedibilità per i clienti degli stabilimenti chimici attraverso la piattaforma Unify. Unify rende fruibili alle persone i dati operativi frammentati e isolati, permettendo loro di fornire analisi e indicazioni competenti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

“Grazie alla nostra stretta collaborazione con Element, i clienti di IPCOS avranno accesso alla apprezzata piattaforma Unify, colmando il divario tra MES e Cloud.”

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media

Aircover Communications



element@aircoverpr.com