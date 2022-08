Riassunto: Dahua Technology sviluppa il primo progetto per la sicurezza elettronica in Antartide

HANGZHOU, Cina–(BUSINESS WIRE)–Per la prima volta nella storia, l’Antartide dispone di un proprio progetto per la videosorveglianza, che è stato sviluppato da Dahua Technology. L’azienda ha donato 15 videocamere di sicurezza, installate presso stazioni scientifiche del “Continente bianco” per consentire l’effettuazione di riprese 24 ore su 24, aumentare i contatti e la connessione con gli scienziati in loco e migliorare la conoscenza della fauna e del meteo regionali.





Dahua non ha solo donato dispositivi, ma li ha anche sviluppati specificamente per questo progetto, tenendo conto che si tratta di un’area estremamente fredda, remota e con scarsa connettività. Il nuovo progetto risponde a un’esigenza critica, dato che in precedenza la regione non disponeva di videocamere di sicurezza in grado di collegare la stazione generale con la capitale argentina.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

