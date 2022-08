Riassunto: Cürex annuncia la partecipazione di altre banche alla sua piattaforma di matching peer to peer per gli istituti del Buy Side

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Il Gruppo Cürex, una società di servizi di esecuzione di cambi istituzionali e di analisi dei dati con sede a New York, ha annunciato oggi l’aggiunta di Barclays alla sua piattaforma di matching peer to peer. Dal lancio iniziale della piattaforma peer to peer nell’agosto del 2021, Cürex ha incrementato l’utilizzo da parte dei clienti, il volume di trading e ha aggiunto la connettività ad altri algoritmi di trading bancari. Con la recente aggiunta di Barclays, i clienti buy side di Cürex possono ora eseguire senza problemi le loro operazioni FX nel pool peer to peer attraverso gli algoritmi di trading di sei grandi banche FX, tra cui: BNP Paribas, Credit Suisse e UBS.

