Riassunto: Board International è stato nominato fornitore rappresentativo nel 2022 da Gartner® Guida al mercato delle soluzioni di pianificazione e analisi estese in cloud

Le capacità xP&A di Board sono state riconosciute nell’ultima Guida al mercato di Gartner

CHIASSO, Svizzera e BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Board International, leader nel settore dell’Enterprise Intelligent Planning per una pianificazione più intelligente, approfondimenti e risultati migliori, ha annunciato oggi di essere stata nominata Representative Vendor nella Gartner® Market Guide for Cloud Extended Planning and Analysis Solutions (xP&A) del 2022.

“Siamo onorati di essere stati inclusi in quest’ultima guida di mercato Gartner per xP&A che, a nostro avviso, riflette il valore di trasformazione dell’approccio Intelligent Planning di Board per le imprese attraverso la strategia, la finanza e le operazioni”, ha dichiarato Marco Limena, CEO di Board International.

Contacts

Board International



Dan Chappell, VP Global Communications



dchappell@board.com