Riassunto: Biocytogen amplia la partnership con Merck

PECHINO & DARMSTADT, Germania–(BUSINESS WIRE)–Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (“Biocytogen”) perfeziona un accordo di licenza globale con Merck per l’impiego della piattaforma RenMiceTM di Biocytogen. Secondo i termini dell’accordo, Merck avrà pieno accesso alla piattaforma RenMiceTM di Biocytogen per scoprire e sviluppare terapie anticorpali completamente umane per un numero illimitato di bersagli farmacologici. Merck sarà responsabile di tutto lo sviluppo clinico, la produzione e la commercializzazione e fornirà a Biocytogen lo sviluppo e i pagamenti delle tappe normative. L’accordo ufficiale è stato raggiunto dopo un primo periodo di valutazione.

Il Dr. Yuelei Shen, Fondatore, Presidente e CEO di Biocytogen, ha dichiarato: “ Questo accordo fornisce a Merck una delle piattaforme di scoperta di anticorpi completamente umani più avanzate. Siamo lieti che Merck abbia riconosciuto il potenziale della nostra piattaforma RenMice™ per accelerare lo sviluppo di anticorpi per puntare ad obiettivi nuovi e stimolanti”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Platform Licensing:



Li Hui



info@biocytogen.com

Media:



Jenna Frame



jframe@biocytogen.com