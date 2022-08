Riassunto: Avanci sottoscrive accordi con Hyundai e Kia

Le case automobilistiche sudcoreane entrano a far parte del marketplace di Avanci dedicato ai brevetti essenziali per i veicoli connessi

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Avanci oggi ha annunciato la sigla di alcuni accordi di licenza sui brevetti con Hyundai Motor Company e con Kia Corporation, portando così a 45 il numero totale dei brand di autoveicoli che dispongono di licenze tramite Avanci. I veicoli connessi a marchio Genesis, Hyundai e Kia ottengono licenze per brevetti essenziali in ambito 2G, 3G e 4G dai 50 proprietari che attualmente fanno parte del programma di licenze di Avanci dedicato al settore automotive, a cui si affiancheranno i licenziatari che collaboreranno con Avanci in futuro.





“Siamo lieti di dare il benvenuto alle case automobilistiche sudcoreane Hyundai e Kia, entrambe tra i principali fornitori di soluzioni per la mobilità a livello mondiale, in qualità di licenziatarie di Avanci”, ha commentato Kasim Alfalahi, fondatore e CEO di Avanci.

