Riassunto: Aria Systems presenterà al Digital Transformation World la sua soluzione nel quadro del programma catalizzatore del TM Forum

Il catalizzatore ha il supporto di numerosi importanti CSP globali ed è focalizzato sull’estensione delle API aperte del TM Forum, per architetture basate sugli eventi che consentono integrazioni più rapide e scalabili a costi ridotti

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Aria Systems, il leader che aiuta le imprese ad aumentare le sottoscrizioni e il fatturato basato sull’utilizzo, oggi ha annunciato che l’azienda parteciperà al Digital Transformation World (DTW) a settembre, per presentare soluzioni e risultati nati dal suo coinvolgimento in uno dei programmi catalizzatori maggiormente sponsorizzati di TM Forum. Aria Systems e i suoi partner hanno preso in esame il modo in cui un’architettura basata sugli eventi può consentire ai fornitori di servizi di creare soluzioni IT più scalabili e flessibili, con costi di integrazione ridotti e tempi di commercializzazione più rapidi.

