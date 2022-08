Riassunto: Applicazione globale della tecnologia di generazione dell’idrogeno in loco di Daigas Group tramite Hyundai Rotem Company

OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Daigas Gas and Power Solution Co., Ltd. (“DGPS”), una consociata al 100% di Osaka Gas Co., Ltd. (TOKYO: 9532), ha stretto una collaborazione commerciale ampliata per la tecnologia di generazione dell’idrogeno in loco con Hyundai Rotem Company (“HRC”), un’affiliata di Hyundai Motor Group, per consentire a HRC la vendita dei generatori al di fuori della Corea del Sud.





Daigas Group (in passato Osaka Gas Group) ha lanciato il primo modello di generatore di idrogeno in loco “HYSERVE” (*1) nel 2003 applicando le conoscenze acquisiste sui catalizzatori.

Contacts

Richieste di informazioni da parte dei media:



Team Media, Ufficio Pubbliche relazioni, Osaka Gas Co., Ltd.



[Telefono] +81-6-6205-4515