Riassunto: Annunciato il lancio di Alight Payment Services

La nuova soluzione andrà ad ampliare il portafoglio di soluzioni Alight Payroll

LINCOLNSHIRE, Illinois–(BUSINESS WIRE)–Alight, Inc. (NYSE: ALIT), fornitore leader di tecnologie e servizi basati sul cloud per la gestione del capitale umano, ha annunciato in data odierna il lancio di Alight Payment Services, una nuova soluzione che offre alle aziende operanti su scala globale una procedura end-to-end semplificata per la gestione delle buste paga e dei pagamenti.

Alight Payment Services, veicolata da Ebury, è una nuova soluzione pensata per le organizzazioni che desiderano snellire le procedure di gestione delle buste paga, contenere i costi e ridurre l’onere amministrativo associato alla gestione di transazioni bancarie globali.

“Siamo consapevoli delle difficoltà cui le aziende operanti a livello globale devono far fronte per quanto attiene alla gestione delle buste paga e dei pagamenti e siamo pertanto entusiasti di poter offrire una piattaforma tecnologica che allevierà tali difficoltà semplificando le procedure”, ha affermato Cesar Jelvez, direttore delle divisioni Servizi professionali e Buste paga globali presso Alight.

