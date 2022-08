Riassunto: Aleph Farms aderisce all’iniziativa AIM for Climate quale partner del suo programma di spinta all’innovazione per promuovere l’agricoltura cellulare

L’iniziativa globale include ora un programma inteso a dare spinta all’innovazione nel campo dell’agricoltura cellulare quale opzione strategica per ridurre l’impatto del settore alimentare sull’ambiente e accrescere la sicurezza alimentare

REHOVOT, Israele–(BUSINESS WIRE)–Aleph Farms, la prima azienda produttrice di carne coltivata che coltiva bistecche direttamente da cellule animali non modificate geneticamente, ha annunciato quest’oggi di essere stata riconosciuta in via ufficiale quale partner del programma di spinta all’innovazione dall’Agricultural Innovation Mission for Climate (AIM for Climate). Nell’ambito del suddetto programma a sostegno dell’innovazione, nell’arco dei prossimi cinque anni verranno investiti 40 milioni di dollari in attività di ricerca e sviluppo nel campo dell’agricoltura cellulare attraverso Aleph Farms con il sostegno di L Catterton, Strauss Group, VisVires New Protein, CPT Capital, Synthesis Capital, Food Tank e Christensen Global.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Lizi Sprague



alephfarms@songuepr.com