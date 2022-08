Riassunto: Affinity porta l’intelligence delle relazioni su Zoom con Affinity Meetings

La nuova app per Zoom fornisce insight sulle relazioni per agevolare la conduzione di trattative, armonizzare i team e far risparmiare tempo ai negoziatori

SAN FRANCISCO e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Affinity, la piattaforma di intelligence delle relazioni per i negoziatori, ha annunciato oggi il lancio di Affinity Meetings. Fornendo dati di intelligence sulle relazioni da Affinity CRM direttamente in Zoom, Affinity Meetings dota i negoziatori di intelligence sulle persone e sulle aziende con cui intendono incontrarsi per agevolare le trattative. Questa esperienza fornisce ai negoziatori accesso in tempo reale alla cronologia delle interazioni con le persone che incontrano e ai dati di intelligence sulle relazioni, oltre alla capacità di acquisire note direttamente nel proprio sistema CRM.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

