Riassunto: Aera Technology inclusa nella rosa Constellation ShortList™ per la categoria Applicazioni cognitive basate sull’intelligenza artificiale

Riconosciuta per il terzo anno consecutivo, l’impresa innovatrice specializzata in intelligence decisionale continua a promuovere l’agilità aziendale attraverso un processo decisionale digitalizzato

MOUNTAIN VIEW, California–(BUSINESS WIRE)–Aera Technology, la società di intelligence decisionale per eccellenza, ha annunciato quest’oggi di essere stata inclusa nella rosa della Constellation ShortList™ per la categoria Applicazioni cognitive basate sull’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI). Per il terzo anno consecutivo, Aera è stata inclusa nell’elenco di fornitori di tecnologie e servizi di Constellation Research in grado di offrire i presupposti necessari per le iniziative critiche di trasformazione per le organizzazioni ‘early adopter’ e ‘fast-follower’.

Aera sta risolvendo uno dei problemi più ardui gravanti sulle imprese globali: la necessità di accelerare il processo decisionale per rispondere a un ambiente in costante mutamento.

