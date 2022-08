Reply nominata da Gartner® tra i Visionari nel Magic Quadrant™ 2022 per i sistemi di gestione del magazzino per il terzo anno consecutivo

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Reply, grazie alle sue suite proprietarie LEA Reply™ e Click Reply™, è stata riconosciuta da Gartner tra i Visionari nell’annuale “Magic Quadrant for Warehouse Management Systems”, tra 17 principali fornitori di sistemi di gestione di magazzino nel mondo.

Secondo Gartner, “i Visionari devono possedere una strategia coerente, efficace e innovativa in grado di fornire un’offerta differenziata, solida e vincente sul mercato.”

Reply è stata nominata da Gartner tra i Visionari nel Magic Quadrant per i sistemi di gestione del magazzino (WMS) per il terzo anno consecutivo. Nel report del 2022, Reply ha confermato la propria posizione, sviluppando ulteriormente la propria completezza di visione ed affermando nuovamente la propria natura innovativa e leadership di pensiero.

Reply sfrutta una piattaforma digitale su cloud basata su microservizi per offrire ai suoi clienti l’estendibilità, la flessibilità e l’adattabilità necessarie per creare nuove opportunità di business. Attraverso building block “off-the-shelf”, Reply può inoltre supportare la realizzazione di soluzioni personalizzate per reagire rapidamente alle sfide del mercato.

Oltre a fornire supporto sui principali processi WMS e sulle attività di automazione del magazzino, Reply ha una visione chiara per sviluppare una convergenza della supply chain e un approccio sempre più data-driven, grazie a nuove partnership e ad una ricerca continua sulle ultime tecnologie all’avanguardia.

Per questo motivo, nuovi clienti di diversi settori hanno fatto affidamento su Reply: dal retail, alla moda e beni di largo consumo con un focus sulla logistica omnicanale, fino ad automotive e industria manifatturiera.

Reply continua a puntare sull’innovazione e sull’ampliamento delle funzionalità delle soluzioni LEA Reply™ e Click Reply™ per migliorare il time-to-value dei clienti e la qualità a lungo termine, e per supportare i nuovi bisogni della supply chain dei clienti.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati riconosciuti da Gartner, per la terza volta consecutiva, tra i Visionari nel Magic Quadrant per i Sistemi di Gestione del Magazzino”, ha affermato Enrico Nebuloni, Executive Partner di Reply. “Questo riconoscimento rispecchia appieno la nostra missione come leader di innovazione nella supply chain, mentre supportiamo i nostri clienti nel loro percorso di trasformazione stando al passo con un mercato sempre più complesso ed esigente.”

