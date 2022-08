Rain Man (1988): il commovente film, trent’anni dopo

Nella bellissima cornice di Las Vegas con la magistrale interpretazione di Tom Cruise e Dustin Hoffman, Rain Man dopo trent’anni resta un cult del cinema mondiale.

Trent’anni di storia nel cinema.

Sono passati più di trent’anni da quando, nel 1988, Barry Levinson diresse Rain Man, film vincitore dell’Orso d’oro al Festival Internazionale del cinema di Berlino e di ben 4 premi Oscar. La trama riesce ad essere a tratti commovente, narrando la storia di Charlie Babbit (interpretato da Tom Cruise) che interpreta un venditore di auto di lusso a Las Vegas. A seguito di alcuni ritardi sulla consegna di 4 Lamborghini accumula diversi debiti sul lavoro quando suo padre muore e lascia tutta la sua eredità (circa 3 milioni di dollari) ad un fiduciario senza nome. A seguito di diverse ricerche scopre che il solo erede del patrimonio paterno, suo malgrado, è suo fratello autistico Raymond (Dustin Hoffman nel film) che lui mai aveva conosciuto, poiché rinchiuso in una clinica psichiatra, pochi anni dopo la sua nascita. Pur di ricevere l’eredità paterna Charlie inizia a cercare suo fratello e lo rapisce con la volontà di diventarne tutore. Nelle prime battute di questo incontro sembra evidente che, a muovere l’interesse di Charilie si solo il denaro. La storia poi però cambia senso e, conoscendosi, i due inizieranno a piacersi ed a legarsi. Alla fine, infatti, scoprirà che suo fratello è Rain Man (la storpiatura di Raymond), la persona che gli cantava le canzoncine da bambino e tutto il viaggio verso Las Vegas diventa un riscoprirsi e ritrovarsi. Scopre anche che è dotato di una geniale capacità di calcolo e di una memoria granitica. Per questo motivo lo porta a giocare a blackjack, a Las Vegas, e Raymond riesce a vincere circa ottanta mila dollari.

Il Blackjack ed un capolavoro cinematografico.

Il duo Hoffman-Cruise è riuscito a conquistare il mondo intero ed a commuovere intere e diverse generazioni. Una prima collaborazione fortunata e geniale di due dei più grandi attori mondiali che sono stati affiancati anche da un’italiana, Valeria Golino. Per Hoffman questo è stato probabilmente il film di più difficile interpretazione dovendo vestire i panni di un genio autistico dalla memoria eccezionale. Tutta la trama si concentra, ad un certo punto, proprio sul gioco del blackjack e sui casinò, luoghi dal grande fascino che sono riusciti a creare, nel film, delle ambientazioni avvincenti. Non è un caso che sia stato scelto proprio il balckjack che, in questi film, costituisce un vero e proprio elemento narrativo. Il blackjack richiede non solo fortuna ma memoria e quindi delle abilità che possono raccontare tanto anche della psicologia dei personaggi. Queste abilità esercitano così tanto fascino che riescono ad arricchire la trama, a renderla avvincente al punto che mentre si guarda il film si è tentati di iniziare ad imparare subito a giocare magari al blackjack online. Sicuramente in Rain Man il gioco al tavolo verde è il colpo di scena che movimenta l’azione, arricchisce la trama ed apre le porte sul mondo del gioco d’azzardo che non è mai solo fatto di fortuna ma, proprio come in Rain Man, di talento, di memoria, di calcolo e di studio. Per i due personaggi il blackjack ha assunto addirittura il valore di una possibilità che cambia il destino, e così è stato dopo la vincita. Questo accade anche nella realtà a tutti quei fortunati giocatori che riescono a concludere grosse vincite, giocando i vari bonus offerti dalle migliori piattaforme del mercato online italiano di blackjack.

Conclusioni.

Alcuni capolavori non tramontano mai e continuano ad impressionare sul grande schermo nuove generazioni che si affacciano al mondo di grandi classici del cinema. Rain Man per la sua potenza narrativa è sicuramente uno di questi classici. Il genio che si mischia al talento e che riesce ad esprimere una passione, come nel caso del nostro film, la passione per il blackjack. Spesso alcuni grandi must del cinema lanciano mode che gli utenti iniziano a seguire per semplice emulazione facendone poi, molto spesso, una vera e propria passione di vita. Chissà quanti talenti ha creato Rain Man e chissà su quali tavoli ora staranno giocando la loro partita!