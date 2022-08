Rai1, novità: anticipano Serena Bortone e Alberto Matano. Ossini in solitaria a Unomattina

Rai1: anticipano Serena Bortone e Alberto Matano: parte in anticipo il daytime della stagione televisiva 2022/2023.

Come cambia la programmazione di Rai1 2022/2023

Con le elezioni del 25 settembre, la nuova stagione ripartirà una settimana prima del previsto. Oggi è un altro giorno, di Serena Bortone, debutterà così il 5 settembre dalle ore 14.

La Vita in Diretta, con la conduzione di Alberto Matano, debutta lo stesso giorno dalle ore 17.

Lo spazio del mattino vedrà protagonista in solitaria Massimiliano Ossini. Per il conduttore, conduzione no stop a Unomattina dopo l’affiancamento estivo con Maria Soave.