Q4 Inc. annuncia una ristrutturazione

Modifiche strategiche alle attività di vendita, commercializzazione e R&S supporteranno un percorso accelerato verso maggiori profitti

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR), società creatrice dell’omonima piattaforma avanzata di comunicazioni per i mercati di capitali, oggi ha annunciato una ristrutturazione finalizzata al suo allineamento con le condizioni del mercato e ad accelerarne il percorso verso maggiori profitti, mantenendone invariato il costante impegno verso i clienti e offrendo la migliore esperienza del cliente nel settore.

La ristrutturazione comporterà una riduzione dell’8% della forza lavoro e quindi un contenimento degli oneri di gestione. Prevede la riorganizzazione di varie funzioni di vendita e marketing insieme a un perfezionamento dei team responsabili della ricerca e sviluppo in relazione ai suoi prodotti più diffusi.

“Come abbiamo spiegato nella nostra recente comunicazione sugli utili nel secondo trimestre, in risposta alle attuali condizioni del mercato stiamo accelerando il nostro percorso verso maggiori profitti”, commenta Darrell Heaps, Ceo. “Questa ristrutturazione è pensata per focalizzare l’attenzione dei nostri team responsabili delle attività di vendita, commercializzazione e sviluppo dei prodotti nelle aree più importanti del nostro business, dove siamo in grado di continuare a conseguire una forte crescita con clienti attuali e nuovi. Inoltre queste modifiche ci consentiranno di realizzare notevoli efficienze nel business e una riduzione degli oneri di gestione, promuovendo il nostro impegno di ottenere risultati positivi per il flusso di cassa e l’EBITDA (guadagni al netto di interesse, tasse, deprezzamenti e ammortamenti) entro il secondo semestre del 2023. Desidero ringraziare personalmente tutti i dipendenti che ci lasceranno per il loro impegno e i contributi apportati a Q4. Siamo grati di avere avuto l’opportunità di collaborare e li sosterremo nel corso di questa transizione”.

La ristrutturazione entra in vigore immediatamente e le risultanti modifiche organizzative sono state attuate sotto tutti gli aspetti.

Informazioni su Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) è una società creatrice dell’omonima piattaforma avanzata di comunicazioni per i mercati di capitali che sta trasformando il modo in cui aziende quotate in borsa, investitori e banche d’investimento prendono decisioni per scoprirsi, comunicare ed entrare in rapporto fra di loro con efficienza. La piattaforma tecnologica “end-to-end” Q4 facilita le interazioni nei mercati di capitali tramite i prodotti offerti sul sito web della società per i rapporti con gli investitori, soluzioni per eventi virtuali e per la gestione dei rapporti con i clienti sui mercati di capitali oltre a strumenti per analisi di mercato e per gli azionisti. Contano su Q4 oltre 2.650 aziende quotate in borsa, tra cui molti dei brand più rinomati al mondo. Q4 ha sede centrale a Toronto e sedi a New York e Londra. Per saperne di più visitare q4inc.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

