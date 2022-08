Q4 Inc. annuncia la nomina del direttore finanziario

L’attuale COO di Q4 unisce l’esperienza operativa con un solido passato di leadership finanziaria

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR), importante piattaforma di comunicazioni per i mercati dei capitali, ha annunciato oggi la nomina di Donna de Winter a direttore finanziario (CFO) con effetto a partire dall’8 agosto 2022. La de Winter è in carica come direttore finanziario ad interim dal 31 maggio 2022.

“A nome del CdA di Q4 e dell’intero team di Q4, siamo entusiasti di annunciare che Donna ha assunto il ruolo di CFO, dopo avere svolto un incarico sostitutivo negli ultimi mesi”, ha detto Darrell Heaps, CEO. “Siamo incredibilmente fortunati ad avere il vantaggio della vasta esperienza di Donna nel settore nella finanza, nella strategia e nelle operazioni. Donna ha aggiunto enorme valore a Q4 negli ultimi anni come direttore delle operazioni (COO), e la sua lente di conoscenze operative assieme alla sua robusta preparazione come direttore finanziario di società private e quotate in Borsa portano una robusta combinazione e prospettiva al ruolo di CFO. Non vediamo l’ora di beneficiare della profonda esperienza mentre perseguiamo la nostra visione strategica e il nostro percorso verso la redditività”.

“Sono entusiasta di aggiungere un altro incarico al mio ruolo in Q4, portando avanti l’esperienza finanziaria che ho accumulato nel corso della mia carriera per contribuire ulteriormente alla crescita e al successo della società”, ha dichiarato la de Winter. “Q4 ha forze uniche, un forte modello aziendale e una enorme opportunità davanti. Non vedo l’ora di concentrarmi su una crescita più efficiente mentre offriamo ai nostri clienti un’esperienza di qualità superiore e aumentiamo il valore per tutti gli stakeholder”.

Donna de Winter è entrata in Q4 nel gennaio 2019 come Chief Operating Officer, con oltre 20 anni di leadership nella finanza alle spalle nel settore tecnologico. Prima di entrare in Q4, la de Winter ha ricoperto il ruolo di CFO di Vision Critical, oggi Alida, e di CFO di Varicent, dove ha condotto la vendita della società a IBM. Inoltre de Winter è membro del consiglio di amministrazione di Tealbook, una società tecnologica con sede a Toronto. Donna ha ricevuto il suo Master’s in Business Administration dall’Università di Toronto.

Informazioni su Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) è un’importante piattaforma di comunicazioni per i mercati dei capitali che sta trasformando il modo in cui le società quotate in Borsa, gli investitori e le banche di investimento prendono decisioni per scoprire, comunicare e impegnarsi in maniera efficiente tra di loro. La piattaforma tecnologica end-to-end di Q4 facilita le interazioni nei mercati dei capitali attraverso i prodotti del suo sito IR, le soluzioni di eventi virtuali, mercati di capitali CRM, strumenti per azionisti e analitica di mercato. La società è un partner fidato per più di 2.650 società pubbliche a livello globale, compresi molti dei marchi più prestigiosi al mondo. Q4 ha sede a Toronto e uffici a New York e Londra. Per saperne di più visitare q4inc.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

