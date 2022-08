Proprietà e benefici delle cozze

Le cozze sono un tipo di mollusco bivalve che viene tipicamente raccolto come alimento dal mare ma anche laghi e fiumi d’acqua dolce. Sono note per il loro sapore unico e la consistenza gommosa.

Sono ricche di nutrienti e proteine.

Le cozze sono di diverse forme e dimensioni, ma la maggior parte di quelle che si trovano in vendita nei negozi hanno più o meno le stesse dimensioni (circa 8 cm). Possono essere cucinate da sole o con altri molluschi in vari modi.

Si possono preparare da sole o con altri ingredienti come stufato o zuppa, saltate in padella.

Straordinarie anche per la loro forte capacità di legarsi l’una all’altra.

Il modo migliore per cucinare le cozze è cuocerle in una pentola con prezzemolo, pomodor e e una spruzzata di vino bianco. Quando le cozze si aprono, si sa che sono cotte. A quel punto basterà scartare quelle non aperte e servirle accompagnate con del pane fresco.

Alcune delle proprietà e dei benefici delle cozze includono:

Le cozze sono una fonte di proteine, ferro e magnesio. Contengono inoltre vitamina C, B12 e K1.

Possono essere cucinate in diversi modi, tra cui al vapore, bollite, in padella e fritte. – Le cozze sono facili da cucinare e richiedono solo 8-10 minuti in acqua bollente.

Si abbinano bene a una varietà di cibi