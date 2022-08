Problemi Dazn, piattaforma si scusa: “Tecnici al lavoro, erogheremo indennizzi”

(Adnkronos) – L’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione ha chiesto a Dazn chiarimenti e indennizzi in seguito ai problemi che si sono avuti ieri sulla piattaforma che trasmette le partite di Serie A in streaming. A stretto giro la nota ufficiale di Dazn in cui annuncia rimborsi e si scusa “profondamente” con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. “Dazn è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cui Dazn è presente. Come soluzione temporanea, abbiamo predisposto un’alternativa per seguire le partite tramite un link che abbiamo trasmesso ai clienti. Abbiamo tecnici che stanno lavorando ininterrottamente per risolvere la situazione”, si legge nella nota, dove si precisa che “forniremo nuovamente un’alternativa per seguire gli eventi in diretta, ove necessario”.

In Italia, nel rispetto delle regole esistenti, sottolinea Dazn, “provvederemo ad erogare un indennizzo a ciascun cliente interessato, che verrà corrisposto secondo modalità rese note nei prossimi giorni. È nostra responsabilità far sì che tutto funzioni. Questo l’impegno che ci prendiamo”, conclude la nota.