Porsche Cayenne: allo studio la variante cabriolet?

Dopo aver svelato la mai nata variante cabriolet per la prima generazione della Porsche Cayenne, la Casa di Zuffenhausen potrebbe puntare su questa configurazione per l’attuale SUV di grandi dimensioni. Tuttavia, rappresenterebbe il modello ‘alter ego’ della Cayenne Coupé e avrebbe la capote in tela nella modalità ‘landaulet’.

Stando alle ipotesi, l’inedita Porsche Cayenne Cabriolet dovrebbe debuttare l’anno prossimo o, al massimo, nel corso del 2024. Quindi, sarà introdotta dopo il restyling di metà carriera. La gamma dovrebbe comprendere le declinazioni Cayenne da 340 CV, Cayenne S da 440 CV e Cayenne Turbo da 550 CV di potenza, più la versione e-Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 462 CV di potenza complessiva.

Oltre alla variante cabriolet, non è escluso che possa essere riproposta la Porsche Cayenne Transsyberia, riconoscibile per lo stile da fuoristrada della carrozzeria e prodotta anch’essa in serie limitata per sottolineare la maggiore esclusività.