PERRIER® e il Centre Pompidou si uniscono per dare nuova vita a una delle più grandi opere di Pablo Picasso

(Adnkronos) – PARIGI e VEVEY, Svizzera, 23 agosto 2022 PERRIER®, il Centre Pompidou, maggior museo di arte moderna in Europa, e gli Amici del Centre Pompidou* uniscono le forze per consentire il restauro del sipario del balletto Parade. Si tratta di un’icona nel mondo dell’arte, creata da Pablo Picasso e proveniente dalle collezioni del Musée National d’Art Moderne.

Rappresentato al Théâtre du Châtelet nel 1917, Parade è un balletto che ha riunito quattro maestri eccelsi nelle rispettive arti, Jean Cocteau, Erik Satie, Serge de Diaghilev e Pablo Picasso, concepito come un vero inno alla gioia nel bel mezzo della guerra.

PERRIER® e l’arte, una storia che dura da 160 anni

Questa nuova partnership di PERRIER® rientra in una lunga tradizione fatta di svariate ed eterogenee collaborazioni nel mondo dell’arte. Fin dalle sue origini, il marchio di acqua frizzante ha legato il proprio nome ai principali artisti contemporanei. Bernard Villemot, Andy Warhol e Salvador Dalí sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno creativamente collaborato con PERRIER® nel corso degli anni e che hanno ancorato il marchio alla cultura pop.

“PERRIER® ha una lunga eredità culturale e artistica, pertanto è un grande onore per noi essere associati a un progetto tanto importante. Siamo incantati nel vedere come le competenze professionali e lo spirito innovativo dei team del Museo Nazionale di Arte Moderna, hanno saputo ridare vita a questa opera monumentale di Picasso, uno dei maggiori artisti del XX secolo”. Elisa Gregori, Direttrice della PERRIER® Global Business Unit.

Un delicato lavoro di restauro per far rivivere Parade nell’estate del 2022

Il sipario di Parade rappresenta una vera sfida in termini di conservazione e di esposizione. La gigantesca tela di iuta dipinta a mano misura più di 10 metri di altezza per 16 di lunghezza, è fragile e difficile da appendere. La sua sopravvivenza richiede una campagna di restauro basata su una tecnica innovativa progettata da un team tecnico. PERRIER® sta partecipando a questo progetto rivoluzionario nell’ottica di mantenere il buono stato di conservazione di quest’opera d’arte iconica nel lungo termine per le generazioni presenti e future.

Questo progetto consentirà a Parade di rinascere nell’estate del 2022 all’Opéra de Massy**, che grazie alla collaborazione con il Centre Pompidou, ha creato un programma di attività culturali legate alla campagna di restauro. Durante una serata eccezionale, “Picasso e i balletti russi”, il 31 Agosto il sipario di Parade si alzerà per la prima volta dal 1917.

Questo evento intende essere un’anticipazione del futuro “Centre Pompidou francilien – Fabrique de l’art”, centro di conservazione e creazione a Massy.

“Amici del Centre Pompidou è un’associazione di pubblico interesse riconosciuta che si dedica all’arricchimento e alla promozione delle collezioni del Musée National d’Art Moderne – Centre Pompidou. Grazie al generoso contributo di PERRIER®, combinato all’eccellenza del reparto restauro del museo, il sipario creato da Picasso per il balletto Parade sarà ancora una volta visibile al pubblico e potrà divenire una risorsa culturale di grande ispirazione e influenza artistica.” Floriane de Saint Pierre, Presidente degli Amici del Centre Pompidou.

Parallelamente a queste iniziative di sponsorizzazione, PERRIER® sostiene regolarmente le nuove generazioni di artisti. Nel 2022, il marchio ha dato carta bianca a diversi artisti francesi emergenti per reinterpretare la sua celebre bottiglia. Artisti di ogni stile, perfino rétro, pop o futuristi, sono chiamati ad esprimersi per essere poi pubblicati ogni mese sui social network PERRIER®.

Note per la redazione:

* Amici del Centre Pompidou è un’organizzazione senza scopo di lucro che intende contribuire alla divulgazione e all’arricchimento delle collezioni di arte moderna e contemporanea del Centre Pompidou.

** L’Opéra Massy si trova nella città di Massy, a poco meno di 10 miglia a sud di Parigi, in Francia.

A proposito di PERRIER®

Con una storia iniziata quasi 160 anni fa, nel 1863 a Vergèze nel sud della Francia, PERRIER® è un marchio intramontabile, riconoscibile per la sua iconica bottiglia verde. Audace e talvolta irriverente, PERRIER® si è da sempre distinta per il suo stile pubblicitario inconfondibile e ha dato vita a una serie di collaborazioni memorabili con i più grandi artisti contemporanei. Per ulteriori informazioni, consultare il sito: http://www.perrier.com



Contatti stampa:

Weber Shandwick — Nestlewaters-emena@webershandwick.com



Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1882678/Curtain_Scene_from_Parade_by_Picasso_PERRIER.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1882679/Massy_Opera_PERRIER.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1882680/PERRIER_bottle_at_Centre_Pompidou_Paris.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1882677/Centre_Pompidou_Paris_PERRIER.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1882681/PERRIER_Logo.jpg