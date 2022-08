Penne personalizzate: l’idea perfetta per la tua azienda

Un segno distintivo, elegante e utile. Si tratta delle penne personalizzate, tra i gadget aziendali più apprezzati, considerati un perfetto strumento per la promozione aziendale e la fidelizzazione dei clienti.

Grazie a un ottimo rapporto qualità-prezzo, le penne personalizzabili online per aziende, sono disponibili in vari modelli e materiali come metallo, plastica e legno.

Da sempre, le penne personalizzate sono considerate una validissima strategia di promozione pubblicitaria, articoli indispensabili per ottimizzare le campagne di marketing delle aziende atte a valorizzare un brand. Ogni occasione è quella giusta: le penne personalizzabili online sono ideali come omaggio da distribuire durante eventi, fiere e convegni, per aumentare la visibilità del marchio aziendale e migliorare il coinvolgimento di un potenziale target di clienti.

Ad esempio, le penne in metallo brandizzate si possono regalare a dipendenti e collaboratori, per ottimizzare la loyalty interna, attraverso un kit di benvenuto che contenga anche agende e block notes. Sono, dunque, molti i prodotti che si possono abbinare come cadeuax alle penne personalizzate, proporzionali al tipo di budget a disposizione e alla fascia di prezzo di riferimento. La scelta è ampia: dalle penne personalizzate economiche fino ai modelli più eleganti, esclusivi e luxury, in bronzo, alluminio e pelle.

Penne: come personalizzarle con logo

La personalizzazione di una penna è possibile attraverso la stampa di un logo: una volta scelto il modello di penna preferito, si possono definire i dettagli estetici della penna, selezionando fino a 4 colori o la quadricromia per i due lati ed entrambe le parti del fusto. Per procedere alla stampa del logo aziendale è sufficiente inviare il file grafico con l’immagine del marchio da stampare al reparto competente e, in aggiunta, l’indicazione del numero di telefono e l’indirizzo aziendali. Grazie all’evoluzione delle tecniche di stampa attuali, è possibile realizzare senza difficoltà soluzioni di stampa e tipologie di grafiche, ottenendo risultati eccezionali. Una penna anonima si trasformerà nel gadget promozionale di un’azienda, di un professionista o di un’attività commerciale.

Penne personalizzate aziendali: materiali e finalità d’uso

Le penne personalizzate con nome o logo aziendali sono il regalo perfetto per società e professionisti, per diffondere la notorietà del brand con eleganza e discrezione. Sono molti i modelli disponibili su store online come Gedshop.it che offrono un catalogo assortito caratterizzato da penne in metallo in acciaio, in plastica, alluminio, bronzo e ottone: per i clienti più green anche penne in legno o in sughero, fino ai modelli rivolti a più tecnologici, compatibili con i display touchscreen dei dispositivi elettronici.

Nel dettaglio, sono disponibili penne dotate della classica configurazione a sfera, per chi dispone di un budget più contenuto. Semplice da usare e caratterizzata da un sistema roller per una migliore gestione dell’inchiostro, è il gadget perfetto per trasmettere un’immagine essenziale e pulita: adatta a contesti aziendali a carattere famigliare o a start up.

Per un omaggio più elegante e originale, in gamma sono presenti anche le penne stilografiche; inoltre, è possibile scegliere tra penne con meccanismo a scatto, a vite e multifunzione. Un cadeaux senza dubbio commissionato sempre più spesso da aziende di grandi dimensioni e rivolto a un target preciso di clienti o partner commerciali.

Perché scegliere le penne personalizzate

Ciò che spinge le aziende, oggi, a scegliere di investire risorse nella realizzazione di gadget aziendali è il rapporto investimento rendimento.

Le penne personalizzate come regalo business sono un gadget aziendale sicuramente economico, un prodotto che a fronte di un costo ridotto garantisce un ritorno d’immagine altissimo, in termini di coinvolgimento e visibilità. Sarà per le dimensioni che le caratterizzano, piccole e compatte, le penne possono essere utilizzate per ogni tipo di attività, si adattano ad ogni contesto e godono sempre di un’indiscussa visibilità, ovunque si trovino.

Le penne personalizzate aziendali si possono regalare con l’obiettivo di fidelizzare i clienti, promuovere una specifica attività o un evento, essere distribuite in occasione di meeting e assemblee e, come già detto, possono essere inserite all’interno di kit e dotazioni multiprodotto. Miglior prezzo, servizio di stampa professionale 100% online e consegna espressa: questi i must have per un servizio che soddisfi ogni cliente alla ricerca del partner perfetto per realizzare il gadget su misura. Su Gedshop.it questo è possibile, oltre alla stampa a un colore inclusa nel prezzo e molte soluzioni di stampa integrative da scoprire.