Patto con Renzi, così parlava Calenda prima dell’ultima Leopolda – Video

(Adnkronos) – “Non farò politica con Renzi. Il suo modo di fare politica mi fa orrore”. Così Carlo Calenda intervistato, nel novembre 2021, da Myrta Merlino a ‘L’Aria che tira’ su La7. Nel video, rimbalzato sui Twitter dopo l’accordo con il leader di Italia Viva per un Terzo polo in vista delle prossime elezioni del 25 settembre, Calenda liquida il progetto di ‘grande centro’ prospettato da Matteo Renzi alla Leopolda. “Di Renzi non me ne frega niente. Di questo centro come fritto misto che una volta va a destra e una a sinistra a seconda di che posto gli danno mi fa orrore“.