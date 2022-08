Nuova Audi A5 Sportback: futura variante unica

Rivoluzione in vista per la Casa di Ingolstadt, soprattutto per quanto riguarda i modelli di medie dimensioni. Infatti, la nuova Audi A5 Sportback potrebbe essere la futura variante unica, affiancata dalla station wagon A4 Avant. La berlina Audi A4, invece, potrebbe essere proposta solo nella configurazione e-tron a propulsione elettrica.

La nuova Audi A5 Sportback sarà proposta con il motore 2.0 TFSI a benzina e il propulsore 2.0 TDI a gasolio, in diverse declinazioni e dotati della tecnologia Mild Hybrid da 48V. Inoltre, adotterà la propulsione ibrida Plug-In Hybrid, anche per le più sportive S5 Sportback ed RS5 Sportback.

Stando alle indiscrezioni, scompariranno anche i modelli sportivi Audi A5 Coupé ed A5 Cabriolet, dato che sarebbe allo studio la sostituzione con la nuova Audi TT Coupé e l’inedita TT Cabriolet, entrambe con la configurazione a quattro posti dell’abitacolo.