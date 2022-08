Muse: esce oggi il nuovo album “Will of the people”

I Muse, band vincitrice di Grammy Award e Brit Award, pubblicano oggi il loro nuovo album in studio dal titolo “Will Of The People”.

L’album ha riscosso un ampio consenso da parte della critica per la sua ambizione e per la sua riflessione su un mondo in continuo mutamento.

L’album dei Muse

Interamente autoprodotto dai Muse, l’album di 10 tracce “Will of the People” è stato anticipato dai singoli “Won’t Stand Down”, “Compliance”, la title track “Will Of The People” e “Kill Or Be Killed”. Unendo l’eccellenza e la versatilità di questi brani già pubblicati, “Liberation” riecheggia il glam rock nell’era della disinformazione, mentre c’è un’innocenza e una purezza nelle nostalgiche trame elettroniche di “Verona”. A parte la struggente ballad “Ghosts (How Can I Move On)”, l’energia frenetica della band è palpabile con l’impeto fulmineo di “Euphoria”, mentre “We Are Fucking Fucked” cala il sipario con dinamiche loud/quiet/loud e un’ultima esplosione di follia.