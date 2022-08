Monica Setta racconta i suoi nuovi progetti, tra Generazione Z e Unomattina in famiglia 

Monica Setta protagonista in edicola oggi, 17 agosto. Due uscite, sul settimanale Chi e sul Corriere per parlare di presente ma anche del futuro.

Il compleanno su CHI

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha dato spazio al compleanno “très chic” della giornalista e conduttrice, che ha festeggiato lo scorso 5 aprile a Monopoli presso la meravigliosa location de La Peschiera.

Il compleanno di Monica Setta – leggi l’articolo

Monica Setta, al Corriere della Sera: “I miei ragazzi giudici severissimi”

Sul Corriere della Sera, Chiara Maffioletti ha intervistato la conduttrice per parlare dei progetti in cantiere.

La Setta ha anticipato che il 5 settembre ripartirà la nuova stagione de Il Sorpasso su Rai Isoradio. Un appuntamento radiofonico immancabile del 2021-2022, che farà il bis anche nell’imminente 2022-2023 dalle ore 20, tutte le sere. Saranno affrontati argomenti di attualità, a cominciare da flat tax e patrimoniale.

Dal 17 settembre, invece, su Rai1 riparte Unomattina in famiglia mentre dal 4 ottobre Generazione Z su Rai2.

“C’è stata una partenza faticosissima, ma gli ascolti erano in linea con la media di Rai2” – ha dichiarato la conduttrice, aggiungendo – “Dovevamo fare sei puntate e invece ne abbiamo fatte dieci con ascolti molto buoni”. “Iniziare un programma ex novo è sempre una sfida” ha poi aggiunto la Setta, che ha concluso affermando – “con Generazione Z è come se avessi tanti figli”.