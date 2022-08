Monica Setta, “Con Tiberio Timperi nessuna tensione”

“Con Tiberio Timperi nessuna tensione” ha così dichiarato Monica Setta a Today. Nell’articolo dedicato alla presentazione del daytime, scritto dalla bravissima giornalista Roberta Marchetti, la giornalista ha dichiarato che non c’è più alcuna tensione con il collega di conduzione. Ma soprattutto il motivo della sua assenza, legata alle sue ferie in Puglia dove pochi giorni fa ha festeggiato il suo onomastico così come documentato sul nostro sito.

“Con Tiberio non c’è più nessuna tensione, da tempo abbiamo appianato tutto. Tra pochi giorni torno, felice di ricominciare Unomattina In Famiglia e carica per una nuova stagione di Generazione Z“.