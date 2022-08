Monica Setta, compleanno da favola con Franco Simone a La Peschiera (Monopoli). Le foto dell’evento

Compleanno da favola per Monica Setta, giornalista e conduttrice di Uno mattina in famiglia (torna in tv su Rai 1 il 17 settembre,mentre il 4 ottobre riparte con Generazione Zeta su rai 2) il 5 agosto a La Peschiera di Capitolo, sul mare di Monopoli.

Serata di festa lunga e piena di sorprese per la bella Monica, che si è fatta trovare in perfetta forma all’appuntamento con il compleanno indossando un abito da sera fasciatissimo e tempestato di strass scuri.

La serata è iniziata con un aperitivo al tramonto sul pontile de LA PESCHIERA sulle note del sax di Mimmo Gassi per proseguire con una cena pied en l’eau raffinatissima da 5 portate a base di pesce, caviale e champagne a cura dello chef Vincenzo Montanari.

Otto tavoli da dieci, decorati con tovaglie candide, sottopiatti d’argento candele dal bordo oro e scenografiche composizioni di rose, peonie firmate dal maestro Michele Zaurino.

E mentre veniva servita la cena agli ospiti, si esibiva la talentuosa del violino Laura Calcagno.

A fine dinner, tutti sulla spiaggia per il concerto privato live di Franco Simone, mito musicale di gioventù della festeggiata.

L’esibizione live di Franco Simone

Sulle note di Respiro e Paesaggio anche Monica ha cantato con Franco ed il suo fantastico arrangiatore Alex Zuccaro. Ma Simone, applaudito dal parterre per 5 lunghi minuti, ha cantatato pure le nuove canzoni e cover famose del calibro di Sabor a mi dedicata alla mamma della festeggiata Liliam.

Taglio della torta con spettacolo di fuochi d’artificio, musica anni ’70 e ’80 quindi carretto dei gelati, passito, cioccolata e caffè.

Tra i volti noti della serata Fabiano Amati, il direttore generale di Acquedotto pugliese Francesca Portincasa, l’ex sindaco di Molfetta Paola Natalicchio, il banchiere Michele Castellano (Fineco), il vicepresidente di Confindustria Turismo Salento Fernando Nazaro, l’imprenditore salentino Nino De Donno al tavolo della padrona di casa con l’avvocato Michele Conte, presidente del museo di Ostuni, Anna Cinti direttore del Museo di Brindisi e i noti luminari della medicina, professor Alberto Tagliabue e la dottoressa Marisa Notaro.

E ancora l’avvocato Fabrizio Monopoli con la splendida Samuela Santomanco, il direttore del Tgnorba Enzo Magistà e il direttore di Affari italiani, Angelo Perrino con l’elegantissima compagna Giusi Urgesi, gli avvocati Roberto Fusco, principe del foro di Brindisi e Giusy Santomanco Caso, il famoso penalista barese Sergio Marasciulo con la moglie Giuditta Nitti, una delle piu chic in lungo a stampe di seta, il patron di Ad majora Giuseppe Pierro con la consorte Rossella, l’immobiliarista Enzo Visenti con la dolce metà Stefania Rengo, l’avvocato Stefano Palumbo e gli architetti Annarita Viesti e Serena Chiarelli. In corto nero Marianna Pacifico Lippolis, moglie del numero uno di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis, in lungo rosso firmato la giornalista Angela Anglani, in fucsia Emanuela Vaiani. Bellissima la figlia di Monica, la ventiquattrenne Gaia Torlontano praticante avvocato in mise celeste carta da zucchero con décolleté e tacco 12. La mamma di Monica, Liliam, invece era vestita in seta arancione by Carla Ferroni.

Monica Setta e la mamma Liliam

Weeding & Event planare dell’evento Serena Lobbene e Silvana Chiarappa. Entertainement a cura di Marino Rana Production, Flower Artist L’Olmocolmo by Michele Zaurino, spettacolo luminoso a cura di Itria Fireworks e per concludere la torta del compleanno by Gourmandise.

Il menù della serata